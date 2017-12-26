Официально: "Луч-Энергия" определился с новым наставником

Теги луч-энергияалександр григорян

Официально: "Луч-Энергия" определился с новым наставникомВладивостокский "Луч-Энергия" определился со своим новым главным тренером, информирует официальный сайт клуба.

"Руководство АФК "Луч-Энергия" определилось с тренерским штабом, который будет работать с главной командой до конца нынешнего сезона. Пост главного тренера займет Александр Григорян, который уже возглавлял "Луч-Энергию"  (с июня 2013-го года по декабрь 2014-го) и привел его к самым значимым успехам за последние 10 лет. Старшим помощником Александра Виталиевича станет Александр Алферов, который с 2001-го по 2013-й годы работал в красноярском "Енисее", а затем возглавлял "Байкал" и "Сахалин". Тренером по работе с вратарями назначен  хорошо известный приморским болельщикам Николай Гришин, уже занимавший эту должность в нашем клубе в 2008-2010 и 2016-2017 годах. Из прежнего состава в тренерском штабе остается только Анатолий Агрофенин", - сказано в сообщении "тигров".

Напомним, Игнатьев назвал две кандидатуры на замену Мутко. | soccernews.ru

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