Официально: Луческу возглавил сборную Турции
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Мирча Луческу возглавил сборную Турции, информирует официальный сайт Федерации футбола страны.
Контракт с 72-летним специалистом будет подписан по схеме "2+1" уже в пятницу. На посту наставника сборной Турции румын заменит Фатиха Терима, под руководством которого команда набрала 11 очков в шести сыгранных матчах отборочного турнира к ЧМ-2018.
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|4
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|6
|9
|5
|Беларусь
|6
|5
|6
|Люксембург
|6
|1
|Группа B
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|О
|1
|Швейцария
|6
|18
|2
|Португалия
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|4
|Фарерские острова
|6
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|5
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|6
|Латвия
|6
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|6
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|2
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|Чехия
|6
|9
|4
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|6
|7
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|Сан-Марино
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|Ирландия
|6
|12
|2
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|Австрия
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|4
|Уэльс
|5
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|6
|Молдова
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|6
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|10
|4
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|6
|Казахстан
|6
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|6
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|Словакия
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|6
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|Мальта
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|6
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