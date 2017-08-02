Официально: Луческу возглавил сборную Турции

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и питерского "Зенита" Мирча Луческу возглавил сборную Турции, информирует официальный сайт Федерации футбола страны.

Контракт с 72-летним специалистом будет подписан по схеме "2+1" уже в пятницу. На посту наставника сборной Турции румын заменит Фатиха Терима, под руководством которого команда набрала 11 очков в шести сыгранных матчах отборочного турнира к ЧМ-2018.

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