Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"
"Палмейрас" на официальном сайте объявил о переходе бразильского нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано.
Футболист расторг с российским клубом контракт, который действовал до лета 2020 года. Соглашение форварда с бразильцами будет действовать до лета 2023 года.
32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года. Всего за московский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Интернасьонал", "Шахтер" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 4 матча. 6-кратный чемпион Украины, чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.
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