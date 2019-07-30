Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

1 Теги спартак москвапалмейраслуис адрианотрансферы

Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"

"Палмейрас" на официальном сайте объявил о переходе бразильского нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано.

Футболист расторг с российским клубом контракт, который действовал до лета 2020 года. Соглашение форварда с бразильцами будет действовать до лета 2023 года.

32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года. Всего за московский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 15 результативных передач. Ранее он играл за "Интернасьонал", "Шахтер" и "Милан". За сборную Бразилии сыграл 4 матча. 6-кратный чемпион Украины, чемпион России, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Фернандо покинул "Спартак".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мало того, что посредственный футболист ушел, так еще и путану наверняка заберет

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди

"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов