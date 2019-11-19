Официально: Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании
Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес подтвердил, что национальную сборную страны снова возглавил Луис Энрике.
"Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было указано - если Луис Энрике сможет вернуться, он вернётся на пост главного тренера сборной. В данном случае никто не может чувствовать себя обманутым", - цитирует Рубиалеса Sport.es.
Напомним, что Морено сменил Энрике у руля "Фурии Рохи" в марте этого года, когда Луис временно прекратил исполнять свои обязанности из-за болезни дочери, которая впоследствии умерла.
Под руководством 42-летнего специалиста испанцы одержали 7 побед в 9 матчах и квалифицировались на Евро-2020.
Энрике возглавлял сборную Испании с 9 июля 2018 года. Его контракт с федерацией истекает в следующем году.
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