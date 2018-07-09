Официально: Луис Энрике возглавил сборную Испании

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Официально: Луис Энрике возглавил сборную Испании

Бывший главный тренер "Ромы", "Сельты" и "Барселоны" Луис Энрике возглавил сборную Испании.

На посту наставника "Фурии Рохи" 48-летний специалист сменил Фернандо Йерро, под руководством которого команда провалилась на ЧМ-2018.

Стоит отметить, что Энрике, будучи футболистом, выступал за сборную Испании с 1991 по 2002 год, сыграл 62 матча и забил 12 голов.

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