Официально: Лукаку - новый игрок "Челси"

Фото сайт "Челси"

Лондонский "Челси" на своём официальном сайте объявил о приобретении форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

"Синие" заключили с новичком пятилетний контракт. Сумма трансфера пока не разглашается. Ранее сообщалось, что англичане заплатят 115 миллионов евро.

Бельгийский бомбардир вернулся в "Челси" спустя семь лет - он выступал за клуб с 2011 по 2014 год.

28-летний Лукаку защищал цвета "Интера" на протяжении двух сезонов, сыграл 95 матчей, забил 64 гола и сделал 16 ассистов.

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