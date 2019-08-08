Официально: Лукаку перешел в "Интер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку перешел в миланский "Интер". Об этом сообщается в твиттере нерадзурри.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за звёздного бельгийца около 80 миллионов евро. Кроме того, "красные дьяволы" получат процент от дальнейшей перепродажи форварда.

В "Интере" Лукаку будет зарабатывать 9 миллионов евро в год по пятилетнему договору.

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