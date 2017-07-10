Официально: Лукаку стал игроком "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с форвардом "Эвертона" Ромелу Лукаку, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

"Манчестер Юнайтед" рад объявить о подписании Ромелу Лукаку из "Эвертона". Соглашение подписано сроком на пять лет с возможностью продления еще на один сезон. 24-летний нападающий сборной Бельгии присоединится к команде в Лос-Анджелесе для прохождения предсезонной подготовки", - сказано в сообщении клуба.

Напомним, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" стал священником. | soccernews.ru