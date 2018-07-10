Официально: Лукас Торрейра стал игроком "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 22-летний уругваец заключил с "канонирами" долгосрочный контракт, условия которого пока не раскрываются.

Торрейра выступал за "Сампдорию" с 2015 года, сыграл 74 матча и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Пескаре".

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