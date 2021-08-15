Официально: Людвиг Аугустинссон - футболист "Севильи"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
Шведский левый защитник Людвиг Аугустинссон стал игроком "Севильи", сообщает официальный сайт испанского клуба.
Бременский "Вердер" получит от этой сделки около 4.5 миллионов евро.
Контракт с футболистом заключен на четыре сезона, до 30 июня 2025 года.
Как сообщает Фабрицио Романо, следующим трансфером "Севильи" станет полузащитник сборной Мексики и "Порту" Хесус Корона. Эта сделка оценивается в 12 миллионов евро.
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Источник: "Рома" подписала контракт с Абрахамом
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