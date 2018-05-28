Официально: Мачин возглавил "Севилью"

Новым наставником "Севильи" стал Пабло Мачин.

Как сообщает официальный сайт клуба, с испанским специалистом был заключен двухлетний контракт. Ранее Мачин возглавлял "Жирону".

Напомним, что в концовке сезона и.о. тренера "Севильи" был Хоакин Капаррос.

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