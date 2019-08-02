Официально: Малком перешел в "Зенит"
"Зенит" объявил о подписании контракта с полузащитником "Барселоны" Малкомом. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2024 года.
"Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!" - говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит "Барсе" за Малкома 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов будут включены в сделку в качестве бонусов.
Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
А еще: Стала известна дата медобследования Малкома в "Зените"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32