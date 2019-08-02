Официально: Малком перешел в "Зенит"



"Зенит" объявил о подписании контракта с полузащитником "Барселоны" Малкомом. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

"Сине-бело-голубые приветствуют Малкома в Петербурге и желают успешной карьеры вместе с "Зенитом"!" - говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит "Барсе" за Малкома 40 миллионов евро, ещё 5 миллионов будут включены в сделку в качестве бонусов.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо". Сумма трансфера составила 41 миллион евро. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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