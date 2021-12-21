Официально: Мамаев стал игроком "Химок"

Фото сайт "Химок"

"Химки" на своём официальном сайте объявили о заключении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Условия сотрудничества между сторонами не разглашаются. 33-летний футболист перешёл из "Ростова" в клуб из Подмосковья на правах свободного агента.

Напомним, что из-за травмы ахиллова сухожилия одиозный хавбек не играет с 26 сентября.

Мамаев выступал за "Ростов" с сентября 2019 года, провёл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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