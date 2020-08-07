Официально: Маммана перешёл из "Зенита" в "Сочи"

Питерский "Зенит" на своём официальном сайте объявил об уходе центрального защитника Эммануэля Мамманы.

Ближайший сезон аргентинец проведёт на правах аренды в "Сочи". У южан не будет права выкупа игрока.

24-летний футболист выступает за "Зенит" с лета 2017 года. Его приобрели у "Лиона" за 16 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Маммана сыграл 41 матч и сделал 1 ассист.

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