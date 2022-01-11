Официально: Маммана вернулся в "Ривер Плейт"

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Официально: Маммана вернулся в "Ривер Плейт"

Фото твиттер "Ривер Плейт"

"Ривер Плейт" объявил о возвращении центрального защитника Эммануэля Мамманы.

25-летний футболист перешёл в аргентинский клуб на правах свободного агента, заключив годичный контракт.

Напомним, что с июля 2017 года Маммана выступал за "Зенит", сыграл 41 матч и сделал 1 ассист. Последние 1,5 сезона он провёл в аренде в "Сочи".

Рыночная стоимость аргентинского центрбека оценивается в 2 миллиона евро.

Не пропустите: В "Зените" прокомментировали расторжение контракта с Мамманой. | http://soccernews.ru
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