Официально: Маммана вернулся в "Ривер Плейт"

Фото твиттер "Ривер Плейт"

"Ривер Плейт" объявил о возвращении центрального защитника Эммануэля Мамманы.

25-летний футболист перешёл в аргентинский клуб на правах свободного агента, заключив годичный контракт.

Напомним, что с июля 2017 года Маммана выступал за "Зенит", сыграл 41 матч и сделал 1 ассист. Последние 1,5 сезона он провёл в аренде в "Сочи".

Рыночная стоимость аргентинского центрбека оценивается в 2 миллиона евро.

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