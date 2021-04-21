Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

Теги манчестер ситисуперлига (европейская)

Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из СуперлигиФото: Твиттер @ManCity 
На официальном сайте "Манчестер Сити" появилось сообщение о том, что клуб покидает европейскую Суперлигу.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги", – говорится в заявлении "горожан".

Напомним, "Сити" был одним из шести клубов АПЛ, которые стали основателями скандального турнира. 20 апреля ряд клубов заявил о своем выходе из проекта.

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Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

Официально: все шесть клубов АПЛ вышли из Суперлиги

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