Официально: "Манчестер Сити" объявил о выходе из Суперлиги

Фото: Твиттер @ManCity

На официальном сайте "Манчестер Сити" появилось сообщение о том, что клуб покидает европейскую Суперлигу.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что официально запустил процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы по созданию европейской Суперлиги", – говорится в заявлении "горожан".

Напомним, "Сити" был одним из шести клубов АПЛ, которые стали основателями скандального турнира. 20 апреля ряд клубов заявил о своем выходе из проекта.