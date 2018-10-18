Официально: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Шоу

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Официально: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Шоу"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со своим защитником Люком Шоу, информирует официальный сайт клуба.

Новое соглашение 23-летнего бека с "красными дьяволами" рассчитано до лета 2023-го года. По согласованию сторон его действие может быть пролонгировано еще на один сезон. Зарплата игрока, предположительно, вырастет до 180-ти тысяч евро в неделю.

Комментируя подписание нового контракта, Шоу сказал: "С тех пор, как я пришел в "Юнайтед", прошло четыре года, они пролетели очень быстро. Я очень горжусь тем, что подписываю новый контракт и продлеваю свое пребывание в этом прекрасном клубе. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня - руководство, моих партнеров по команде и болельщиков".

Напомним, Мартиаль не желает продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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