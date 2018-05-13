Официально: Манчини покидает "Зенит"

Наставник Роберто Манчини покидает "Зенит".

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт был досрочно расторжен по согласию сторон. Также отметим, что Манчини не будет выплачена денежная компенсация.

Манчини пришел в "Зенит" в 2017 году. В этом сезоне за один тура до конца чемпионата клуб занимает 5-ю позицию.

Читайте также: "Зенит" рассматривает пять кандидатур на замену Манчини. | http://soccernews.ru