Официально: Манджукич стал игроком "Милана"

"Милан" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Марио Манджукичем.

Стороны заключили соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления ещё на один год.

Как и сообщалось ранее, хорватский форвард выбрал себе 9-й игровой номер.

Манджукич достался "Милану" бесплатно, поскольку являлся свободным агентом с июля 2020 года после ухода из катарского "Аль-Духаиля".

34-летний футболист наиболее известен по выступлениям за "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус". Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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