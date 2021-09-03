Официально: Манджукич завершил карьеру
Фото инстаграм Марио Манджукича
Известный хорватский футболист Марио Манджукич объявил о своём решении повесить бутсы на гвоздь.
35-летний нападающий стал свободным агентом по окончании сезона 2020/21, после чего так и нашёл себе новую команду.
Последний клуб форварда - "Милан". Также он известен по выступлениям за "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".
В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира 2018 года. На его счету 89 матчей за национальную команду и 33 гола.
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|Команда
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|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20