Официально: Манджукич завершил карьеру

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Официально: Манджукич завершил карьеру

Фото инстаграм Марио Манджукича

Известный хорватский футболист Марио Манджукич объявил о своём решении повесить бутсы на гвоздь.

35-летний нападающий стал свободным агентом по окончании сезона 2020/21, после чего так и нашёл себе новую команду.

Последний клуб форварда - "Милан". Также он известен по выступлениям за "Вольфсбург", "Баварию", "Атлетико" и "Ювентус".

В составе сборной Хорватии Манджукич стал вице-чемпионом мира 2018 года. На его счету 89 матчей за национальную команду и 33 гола.

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