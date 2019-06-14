Официально: Марадона покинул "Дорадос"

"Дорадос" в своём официальном твиттере объявил об уходе Диего Марадоны с поста главного тренера команды.

"Спасибо за всё, босс! Восстанавливайтесь, скоро увидимся!" - говорится в публикации мексиканского клуба.

58-летний аргентинец ушёл в отставку из-за проблем со здоровьем. В ближайшее время он перенесёт операцию на плече и колене.

Марадона возглавлял "Дорадос" с сентября прошлого года, но не сумел вывести команду в высший дивизион.

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