Официально: Марк Кукурелья - футболист "Брайтона"

Фото: инстаграм Брайтона/Автор неизвестен

Левый латераль молодежной сборной Испании и "Хетафе" Марк Кукурелья перешел в клуб английской премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт "Брайтона", испанский футболист подписал контракт на пять лет.

По информации журналиста-инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за Кукурелью 18 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока с "Хетафе" в виде суммы отступных.

Отмечается, что 10 процентов от этой суммы, а именно 1.8 миллиона евро получит "Барселона".

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