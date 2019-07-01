Официально: Маркизио покидает "Зенит"

"Зенит" объявил об уходе хавбека Клаудио Маркизио.

Сообщается, что клуб и 33-летний игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Маркизио выступал за "Зенит" с сентября 2018 года. За это время он сыграл 15 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Отметим, что игрок не появлялся на поле с февраля этого года.

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