Официально: Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020

Фото: инстаграм Арнаутовича/Автор неизвестен

УЕФА вынес вердикт по делу форварда сборной Австрии Марко Арнаутовича.

Футболиста дисквалифицировали на одну игру. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 против Северной Македонии (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

Напомним, что после матча Арнаутовича обвинили в том, что он оскорбил игроков Северной Македонии Эгзона Бейтулаи, у которого есть албанские корни, и Эзджана Алиоски (как писали СМИ, ему Арнаутович сказал: "Я **** твою албанскую мать").

В следующем матче Евро сборная Австрии встретится с Нидерландами. Арнаутович, соответственно, эту игру пропустит.

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