Официально: Марко Дмитрович - игрок "Севильи"

Теги эйбармарко дмитровичсевилья

Официально: Марко Дмитрович - игрок "Севильи"Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович продолжит карьеру в "Севилье". Игрок перешел в стан андалусийцев на правах свободного агента, сообщает пресс-служба испанской команды.

отмечается, что контракт с сербским голкипером рассчитан на четыре года.

В прошедшем сезоне Дмитрович играл за "Эйбар", где сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и пропустил 49 мячей.

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