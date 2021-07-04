Официально: Марко Дмитрович - игрок "Севильи"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

Вратарь сборной Сербии Марко Дмитрович продолжит карьеру в "Севилье". Игрок перешел в стан андалусийцев на правах свободного агента, сообщает пресс-служба испанской команды.

отмечается, что контракт с сербским голкипером рассчитан на четыре года.

В прошедшем сезоне Дмитрович играл за "Эйбар", где сыграл 35 матчей, в которых забил один гол и пропустил 49 мячей.

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