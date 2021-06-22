Официально: Марлон стал игроком "Шахтёра"
Фото сайт "Шахтера"
Бывший центральный защитник "Барселоны" Марлон перешёл из "Сассуоло" в "Шахтёр".
Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Контракт бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет.
Марлон выступал за "Сассуоло" с августа 2018 года, сыграл 66 матчей и забил 1 гол.
Для "Шахтёра" это уже третий новичок в летнее трансферное окно после Лассина Траоре (10 млн) и Педриньо (18 млн).
Не пропустите: "Шахтёр" объявил о трансфере форварда "Аякса". | http://soccernews.ru
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