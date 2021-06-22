Официально: Марлон стал игроком "Шахтёра"

Фото сайт "Шахтера"

Бывший центральный защитник "Барселоны" Марлон перешёл из "Сассуоло" в "Шахтёр".

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Контракт бразильца с "горняками" рассчитан на 5 лет.

Марлон выступал за "Сассуоло" с августа 2018 года, сыграл 66 матчей и забил 1 гол.

Для "Шахтёра" это уже третий новичок в летнее трансферное окно после Лассина Траоре (10 млн) и Педриньо (18 млн).

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