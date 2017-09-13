Официально: Марсело продлит контракт с "Реалом" до лета 2022-го года

Защитник мадридского "Реала" Марсело достиг соглашения со своим клубом о продлении действующего контракта до лета 2022-го года, информирует официальный сайт "сливочных".

Новый трудовой договор между 29-летним беком и королевским клубом будет подписан завтра.

Отметим, что срок действия нынешнего контракта бразильца с "Реалом" истекает летом 2020-го года.

Напомним, Марсело был дисквалифицирован на два матча Ла Лиги. | soccernews.ru