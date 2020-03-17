Официально: мартовские матчи сборной России отменены

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Официально: мартовские матчи сборной России отменены

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников объявил об отмене ближайших товарищеских матчей с участием национальной сборной.

"Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменён на месяц: всё, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее", - цитирует Мельникова "Р-Спорт".

Напомним, что со Швецией россияне должны были сыграть 28 марта, а с Молдовой - 31 марта.

Эти матчи планировались в рамках подготовки сборной к Евро-2020, который уже перенесли на следующий год.

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