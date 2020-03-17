Официально: мартовские матчи сборной России отменены
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников объявил об отмене ближайших товарищеских матчей с участием национальной сборной.
"Отменены все сборы, отменены все матчи, в том числе, конечно, с командами Молдовы и Швеции. Весь футбол отменён на месяц: всё, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС, отменено. Матчи сборной, сборы всех команд и так далее", - цитирует Мельникова "Р-Спорт".
Напомним, что со Швецией россияне должны были сыграть 28 марта, а с Молдовой - 31 марта.
Эти матчи планировались в рамках подготовки сборной к Евро-2020, который уже перенесли на следующий год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|16
|Ахмат
|22
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