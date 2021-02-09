Официально Массимо Каррера стал тренером команды из Серии С
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера продолжит тренерскую карьеру в итальянской Серии С. Специалист подписал контракт с "Бари", сообщает информирует официальная пресс-служба клуба в Инстаграме.
Соглашение между сторонами действует до конца сезона. В случае выхода "Бари" в Серии В, договор будет автоматически продлен еще на год. Финансовая составляющая контракта не разглашаются.
Завтра команда проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера.
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|Саутгемптон
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|26
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|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|20
|Норвич Сити
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