Официально: Мата остаётся в "Манчестер Юнайтед"

Фото сайт "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хуаном Матой.

33-летний футболист заключил новое соглашение с клубом до конца следующего сезона.

Испанец выступает за "МЮ" с января 2014 года, сыграл 273 матча, забил 51 гол и сделал 47 ассистов.

Ранее сообщалось, что этим летом Мата может оказаться в "Валенсии", "Лацио" или "Роме".

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