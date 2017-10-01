Официально: матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" состоится без зрителей

Сегодняшний матч 7-го тура испанской Ла Лиги между каталонской "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится без зрителей, информирует официальный сайт "сине-гранатовых".

Так, в сообщении клуба было сказано: " Барселона" осуждает действия, совершенные сегодня во многих населенных пунктах Каталонии по предотвращению осуществления демократического права и свободного выражения граждан своих прав.

Учитывая исключительность этих событий, Совет директоров решил, что сегодняшний матч первой команды против "Лас-Пальмаса" будет сыгран за "закрытыми дверями" после того, как клубу было отказано в переносе игры ".

Напомним, Вальверде уже назвал состав своей команды на сегодняшний матч. | soccernews.ru