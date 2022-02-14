Официально: матч Бразилия - Аргентина будет переигран. В прошлый раз он был прерван из-за ковид-скандала
Фото: инстаграм сборной Аргентины\Автор неизвестен
Дисциплинарный комитет ФИФА огласил свое решение по прерванному матчу квалификации ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины.
Напомним, что матч не был доигран 5 сентября 2021 года из-за того, что четверо аргентинских игроков, выступающих в АПЛ, не отбыли обязательный карантин по приезду в Бразилию.
Дисциплинарный комитет ФИФА решил, что матч должен быть переигран. Дата и место переигровки еще не объявили.
Также было принято решение оштрафовать бразильскую и аргентинскую футбольные ассоциации на общую сумму в 800 000 швейцарских франков, а также отстранить аргентинских футболистов Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Джованни Ло Чельсо и Кристиана Ромеро на два матча за несоблюдение Международного протокола матчей под эгидой ФИФА.
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