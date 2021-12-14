Официально: матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесён из-за коронавируса

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила о переносе игры между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед".

Матч 17-го тура АПЛ не состоится из-за вспышки коронавируса в стане "красных дьяволов".

Встреча команд была запланирована на сегодня. Новая дата поединка станет известна позднее.

Напомним, что "Брентфорд" идёт на 10-м месте в таблице чемпионата, а "МЮ" - на 5-м.

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