Официально: Матч "Енисей" - "Ростов" перенесён в Сочи

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Официально: Матч "Енисей" - "Ростов" перенесён в Сочи

Матч 18-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Ростовом" перенесён в Сочи, сообщает официальный сайт РПЛ.

Игра пройдёт в воскресенье, 3 марта, на олимпийском стадионе "Фишт".

Изначально планировалось провести поединок в Красноярске, но местная арена в день матча будет занята мероприятиями, связанными с зимней Универсиадой.

Стоит отметить, что по итогам 17 туров "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" находится на 16-й позиции.

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