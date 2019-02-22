Официально: Матч "Енисей" - "Ростов" перенесён в Сочи
Матч 18-го тура чемпионата России между "Енисеем" и "Ростовом" перенесён в Сочи, сообщает официальный сайт РПЛ.
Игра пройдёт в воскресенье, 3 марта, на олимпийском стадионе "Фишт".
Изначально планировалось провести поединок в Красноярске, но местная арена в день матча будет занята мероприятиями, связанными с зимней Универсиадой.
Стоит отметить, что по итогам 17 туров "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Енисей" находится на 16-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10