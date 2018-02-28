Официально: матч "Крылья Советов" - "Спартак" перенесён

Матч 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" в среду не состоится.

Как информирует Чемпионат, специальная комиссия с участием представителей команд, комиссара матча, а также резервного судьи приняла решение не выводить команды на поле "Самары Арены". Дата, место и время проведения этой встречи, станут известны несколько позже.

Напомним, ранее "Крылья Советов" анонсировали возможность переноса матча. | soccernews.ru