Официально: матч "Лацио" - "Милан" отменен

Матч третьего тура Серии А между римским "Лацио" и "Миланом", который должен был состояться сегодня, отменен.

Как информирует Football Italia, причиной отмены поединка послужили сильные ливни, обрушившиеся на столицу Италии. Из-за непогоды, которая стала причиной отключения электроэнергии в разных частях города, возникли проблемы с обеспечением общественной безопасности на игре. Ввиду этого было принято решение сегодняшнюю встречу отменить.

Напомним, вчера из-за непогоды был перенесен матч "Сампдория" - "Рома". | soccernews.ru