Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится

Пресс-служба российской Премьер-лиги объявила об отмене матча 8-го тура между "Ростовом" и "Ротором".

Волгоградский клуб уведомил РПЛ о невозможности принять участие в игре из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Таким образом, "Ротору" засчитают второе техническое поражение подряд (ранее - по итогам несостоявшейся встречи с "Краснодаром").

Матч был запланирован на субботу, 19 сентября.

В "Роторе" коронавирусом заразились уже более 10 человек.

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