Официально: матч "Рубин" - "Зенит" перенесен на другую дату



Матч третьего тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" перенесен с 12 на 13 августа, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Организация удовлетворила просьбу "Зенита" о переносе, которая была отправлена из-за участия петербургского клуба в матчах квалификационного турнира Лиги Европы.

Напомним, что "Зенит" в третьем раунде квалификации сыграет с минским "Динамо". Первый матч состоится 9 августа в Минске, а ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.

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