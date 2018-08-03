Официально: матч "Рубин" - "Зенит" перенесен на другую дату

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Официально: матч "Рубин" - "Зенит" перенесен на другую дату
Матч третьего тура чемпионата России "Рубин" – "Зенит" перенесен с 12 на 13 августа, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Организация удовлетворила просьбу "Зенита" о переносе, которая была отправлена из-за участия петербургского клуба в матчах квалификационного турнира Лиги Европы.

Напомним, что "Зенит" в третьем раунде квалификации сыграет с минским "Динамо". Первый матч состоится 9 августа в Минске, а ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.

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2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Анжи 1 3
4 Ростов 1 3
5 Спартак Москва 1 3
6 Динамо Москва 2 2
7 ЦСКА Москва 1 1
8 Крылья Советов 1 1
9 Локомотив Москва 1 1
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