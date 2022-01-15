Официально: матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" перенесён

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переносе дерби против "Тоттенхэма".

Матч 22-го тура АПЛ был запланирован на воскресенье, 16 января, в 19:30 по московскому времени.

Премьер-лига отложила игру из-за кадровых проблем "канониров".

Из-за вспышки коронавируса, травм и отъезда игроков на Кубок Африки "Арсеналу" не хватило футболистов для заявки.

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