Официально: матч "Тоттенхэм" - "Ренн" перенесён
Фото сайт "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переносе встречи 6-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Ренна".
Игра, запланированная на сегодняшний вечер, не состоится из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в стане "шпор".
Когда состоится решающий матч, пока неизвестно. Напомним, что лондонцы до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
Ранее "Тоттенхэм" попросил перенести поединок 16-го тура АПЛ с "Брайтоном".
Не пропустите: Антонио Конте высказался о ситуации с коронавирусом в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Зенит" теряет трёх футболистов стартового состава
-
Официально: матч "Тоттенхэм" - "Ренн" перенесён
-
Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Россия восстановила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Боевая ничья "Зенита", позор "Барселоны": все результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Барселона" не вышла из группы Лиги Чемпионов впервые за 21 год
-
Определились 15 из 16 участников плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Зальцбург" и "Лилль" добыли путевки в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" обыграла киевское "Динамо" и вышла в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" без Роналду не смог обыграть "Янг Бойз"
-
1
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы
-
"Барселона" теряет Альбу
-
ПСЖ может зимой отправить Вейналдума в аренду
-
Семак прокомментировал результат матча с "Челси"
-
"Уфа" повесила ценник на Агаларова
-
Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на четверг
-
Рэмзи близок к возвращению в АПЛ
-
Йович изменил решение о своем будущем в "Реале"
-
Клопп остался недоволен качеством поля в матче с "Миланом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18