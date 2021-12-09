Официально: матч "Тоттенхэм" - "Ренн" перенесён

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Официально: матч "Тоттенхэм" - "Ренн" перенесён

Фото сайт "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о переносе встречи 6-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Ренна".

Игра, запланированная на сегодняшний вечер, не состоится из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в стане "шпор".

Когда состоится решающий матч, пока неизвестно. Напомним, что лондонцы до сих пор не гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Ранее "Тоттенхэм" попросил перенести поединок 16-го тура АПЛ с "Брайтоном".

Не пропустите: Антонио Конте высказался о ситуации с коронавирусом в "Тоттенхэме". | http://soccernews.ru
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