Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса

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Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса

Матчи чемпионата Италии официально остановлены.

"Серия А официально приостанавливается. Мы взяли паузу, но уже ждем возвращения. Все будет хорошо", – сообщается в официальном Twitter турнира.

Причиной остановки матчей является эпидемия коронавируса в Италии. В данный момент число заразившихся коронавирусом в стране превысило 10 тысяч человек. Умерли более 600 человек.

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