Официально: Маттео Гендузи - игрок "Марселя"

Теги арсенал лондонмарсельматтео гендузи

Официально: Маттео Гендузи - игрок "Марселя"Фото: инстаграм Гендузи/Автор неизвестен

Французский хавбек Маттео Гендузи стал футболистом "Марселя", сообщает официальный сайт французского клуба.

Сообщается, что "Марсель" арендовал полузащитника с правом последующего выкупа.

Как ранее отмечалось в СМИ, французский клуб заплатит "Арсеналу" 1 миллион евро за аренду футболиста, а в том случае, если "провансальцы" решат выкупить Гендузи, им придется доплатить еще 10 миллионов.

В прошлом сезоне француз выступал за "Герту". Он сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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