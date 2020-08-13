Официально: Матюиди перешёл в клуб Бекхэма
"Интер Майами" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Блезом Матюиди.
33-летний футболист накануне расторг соглашение с "Ювентусом", поэтому перешёл в новый клуб в статусе свободного агента.
Условия заключённого договора между сторонами пока неизвестны.
Матюиди будет выступать за "Интер Майами" под 8-м номером.
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