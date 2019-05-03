Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча

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Официально: Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции определился с наказанием для форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Напомним, что 20-летний футболист жёстко сфолил против защитника "Ренна" Дамьена Да Силвы в финальном матче Кубка Франции.

Принято решение дисквалифицировать лидера парижан на три игры, то есть он пропустит поединки с "Ниццей", "Анжером" и "Дижоном" в Лиге 1.

Таким образом, шансы Мбаппе побороться за "Золотую бутсу" снизились до минимума.

Что касается Неймара, который  ударил по лицу фаната после поражения в финале Кубка, то в отношении него дисциплинарная комиссия открыла дело. Ему грозит бан от 3 до 8 матчей.

Не пропустите: Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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