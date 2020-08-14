Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"

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Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"

"Ахмат" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Спартака" Георгия Мелкадзе.

23-летний футболист присоединился к грозненскому клубу на правах годичной аренды.

Новичок "Ахмата" выбрал себе третий игровой номер.

Прошлый сезон Мелкадзе провёл в аренде в "Тамбове", сыграл 18 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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