Официально: Меркулов стал игроком "Рубина"

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Официально: Меркулов стал игроком "Рубина"

Казанский "Рубин" объявил о переходе бывшего защитника "Урала" Михаила Меркулова.

26-летний футболист с недавних пор являлся свободным агентом, поэтому достался казанскому клубу бесплатно.

Сообщается, что стороны заключили контракт, рассчитанный на два сезона.

До "Урала" Меркулов выступал за волгоградский "Ротор", волжскую "Энергию", новочеркасский "Митос" и иркутский "Байкал".

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