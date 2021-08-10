Официально: Месси - футболист ПСЖ (видео)
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
ПСЖ официально объявил о подписании контракт с Лионелем Месси опубликовав видео в своем твиттере.
August 10, 2021
Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами контракт на два года с опцией продление на еще один сезон и заработной платой в размере 35 миллионов евро в год.
Также отмечалось, что Месси будет выступать в ПСЖ по 30 номером.
8 августа прошла прощальная пресс-конференция игрока с "Барселоной".
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