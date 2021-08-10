Официально: Месси - футболист ПСЖ (видео)

Теги лионель мессипсж

Официально: Месси - футболист ПСЖ (видео)Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

ПСЖ официально объявил о подписании контракт с Лионелем Месси опубликовав видео в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что аргентинец подпишет с парижанами контракт на два года с опцией продление на еще один сезон и заработной платой в размере 35 миллионов евро в год.

Также отмечалось, что Месси будет выступать в ПСЖ по 30 номером.

8 августа прошла прощальная пресс-конференция игрока с "Барселоной".

Также не пропустите: Официально: Шалимов - главный тренер "Урала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Стало известно, когда пройдет первая пресс-конференция Месси в качестве игрока ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов