Официально: Месси не сыграет с "Брестом"

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Официально: Месси не сыграет с "Брестом"

Фото твиттер ПСЖ

Как и сообщалось ранее, звёздный новичок ПСЖ Лионель Месси не поможет команде в ближайшем матче.

34-летний футболист не включён в заявку парижан на игру 3-го тура чемпионата Франции против "Бреста".

Помимо аргентинца гостевой поединок пропустят Неймар, Леандро Паредес и Серхио Рамос. А вот Джанлуиджи Доннарумма попал в состав и может дебютировать за новую команду.

"Брест" примет ПСЖ сегодня в 22:00 по московскому времени.

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