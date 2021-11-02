Официально: Месси не сыграет с "РБ Лейпциг"

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Форвард ПСЖ Лионель Месси пропустит матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

34-летний футболист не попал в заявку парижан на указанную игру. Ранее сообщалось, что у него проблемы со здоровьем.

Аргентинец забил 3 гола в 3 встречах текущего розыгрыша ЛЧ, в том числе он оформил дубль в первом поединке с "быками".

Напомним, что "РБ Лейпциг" примет ПСЖ в среду, 3 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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