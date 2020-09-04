Официально: Месси остался в "Барселоне"

2 Теги барселоналионель месси

Официально: Месси остался в "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил о решении продолжить выступать за каталонский клуб.

"Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в команде, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа", - заявил звёздный аргентинец в специальном обращении.

Контракт игрока с "блауграной" истекает в июне 2021 года. Месси хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, но боссы клуба не пошли ему навстречу, отметив, что он может уйти только после выплаты полной суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.

На Месси претендовали несколько европейских топ-клубов. Фаворитом в гонке за ним считался "Манчестер Сити".

Не пропустите: В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Лео уже давно выше Барсы... И не он в этом виноват... Бартомеу - это катастрофа, из-за которой Великий клуб стал ниже чем пусть даже Великий игрок... Сложно представить, что если кто-то из игроков реала назовет переса катастрофой, то он после этого останется в клубе... В Барсе это возможно и теперь правильно... Вывод: Не Величие Месси оставляет его в клубе после таких слов, а полная никчемность его горе-президента и его опричников... Отставка бармалея после этих слов Месси не за горами....

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

Правильно и сделал. "Ни один игрок не может быть выше клуба." (с) При всем уважении таланта Месси, я на стороне Барсы. Никто его не заставлял ставить подпись под отступными в 700 мультов. Вот пусть будет добр доиграть до конца контракта и уходит легендой клуба, а не с позором как, например, Дембеле из Дортмунда. Если тебе дорога судьба родного клуба, так сделай все, чтобы помочь ему окончательно не утонуть.

Ответить

главное

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу

Месси раскритиковал президента "Барселоны" Бартомеу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов