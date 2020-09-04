Официально: Месси остался в "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил о решении продолжить выступать за каталонский клуб.

"Я не был счастлив и хотел уйти. Мне не дали этого сделать, поэтому я останусь в команде, чтобы не начинать судебных разбирательств. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа", - заявил звёздный аргентинец в специальном обращении.

Контракт игрока с "блауграной" истекает в июне 2021 года. Месси хотел его расторгнуть в одностороннем порядке, но боссы клуба не пошли ему навстречу, отметив, что он может уйти только после выплаты полной суммы отступных в размере 700 миллионов евро.

33-летний форвард является воспитанником "Барсы", он сыграл 731 матч, забил 634 гола и сделал 285 ассистов.

На Месси претендовали несколько европейских топ-клубов. Фаворитом в гонке за ним считался "Манчестер Сити".

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